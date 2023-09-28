Поселок на севере Карелии останется без света

В одном из поселков Кемского района Карелии будут идти плановые работы на электросетях.
В понедельник, 2 октября, в поселке Кривой Порог Кемского района с 10.00 часов до 16.00 часов будет отключено электроснабжение, сообщили власти района.
Без электричества останутся жильцы дома № 9 на улице Кольцевой и домов №№ 6, 7 на Подужемской и Белопорожской улицах.
Света не будет из-за плановых работ.
Работы будет проводить Кемский электросетевой участок АО «ПСК».
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