Поселок на севере Карелии останется без света

В одном из поселков Кемского района Карелии будут идти плановые работы на электросетях.

В понедельник, 2 октября, в поселке Кривой Порог Кемского района с 10.00 часов до 16.00 часов будет отключено электроснабжение, сообщили власти района.

Без электричества останутся жильцы дома № 9 на улице Кольцевой и домов №№ 6, 7 на Подужемской и Белопорожской улицах.

Света не будет из-за плановых работ.

Работы будет проводить Кемский электросетевой участок АО «ПСК».