здоровье работа экология
реклама на сайте
Автовокзал Петрозаводска опубликовал новое расписание автобусов
26.06.2025 13:40
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00

Поселок на севере Карелии отметил день рождения

Новости. Культура
15:45, 01 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Праздник для жителей Кривого Порога в Кемском районе организовал местный дом культуры.

В минувшие выходные жители Кривого Порога отметили День поселка. Праздничной дате посвятили гала-концерт с участием местных творческих коллективов и солистов. Юные и взрослые артисты в том числе исполнили танцевальные номера и песни о родном крае.

«Сегодня мы увидели, насколько богат талантами Кривой Порог! В каждом выступлении — душа поселка, его характер и теплота. Аплодисменты зрителей и радостные улыбки артистов — лучшее доказательство, что в нашем маленьком уголке Карелии живут по-настоящему творческие, душевные люди. Из таких искренних моментов и складывается настоящая любовь к родному краю», — поделился впечатлениями один из гостей праздника, житель Кемского района Сергей Пауш.

Он добавил, что День поселка для него двойной праздник. Сергей Пауш работает дежурным инженером на Кривопорожской ГЭС, со строительством которой связано и рождение поселка. В минувшие выходные она о +7 920 410-46-39тметила юбилей: 35 лет назад, 29 июня, гидроэлектростанция дала первый ток.

Помимо концерта в праздничный день жители смогли посетить традиционную ярмарку народных умельцев, вместе с детьми поучаствовать в спортивных состязаниях и развлекательных программах. Библиотека Кривопорожского сельского поселения подготовила для гостей познавательные игры на литературные темы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
27.06.2025, 09:50
На Земле началась магнитная буря
27.06.2025, 11:00
Жители карельской деревни возмущены выделением земельных участков у исторической часовни
24.06.2025, 17:50
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии
24.06.2025, 22:00
Карельский фотограф показал «висячие» озера Заонежья
29.06.2025, 17:45
Только треть студентов ПетрГУ сможет учиться в вузе бесплатно

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

День города Петрозаводска и день республики Карелия, вечерний концерт на набережной
29.06.2025 09:14
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение