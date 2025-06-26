Поселок на севере Карелии отметил день рождения

Праздник для жителей Кривого Порога в Кемском районе организовал местный дом культуры.

В минувшие выходные жители Кривого Порога отметили День поселка. Праздничной дате посвятили гала-концерт с участием местных творческих коллективов и солистов. Юные и взрослые артисты в том числе исполнили танцевальные номера и песни о родном крае.

«Сегодня мы увидели, насколько богат талантами Кривой Порог! В каждом выступлении — душа поселка, его характер и теплота. Аплодисменты зрителей и радостные улыбки артистов — лучшее доказательство, что в нашем маленьком уголке Карелии живут по-настоящему творческие, душевные люди. Из таких искренних моментов и складывается настоящая любовь к родному краю», — поделился впечатлениями один из гостей праздника, житель Кемского района Сергей Пауш.

Он добавил, что День поселка для него двойной праздник. Сергей Пауш работает дежурным инженером на Кривопорожской ГЭС, со строительством которой связано и рождение поселка. В минувшие выходные она о +7 920 410-46-39тметила юбилей: 35 лет назад, 29 июня, гидроэлектростанция дала первый ток.

Помимо концерта в праздничный день жители смогли посетить традиционную ярмарку народных умельцев, вместе с детьми поучаствовать в спортивных состязаниях и развлекательных программах. Библиотека Кривопорожского сельского поселения подготовила для гостей познавательные игры на литературные темы.