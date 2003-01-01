Поселок Новая Вилга около Петрозаводска остался без водоснабжения

12 сентября в поселке Новая Вилга Прионежского района на водонапорной башне произошла авария.
В результате поселок остался без водоснабжения. Как сообщили в местной администрации, в настоящий момент специалисты ООО «Водоканал» выехали на место аварии. По информации властей, в будет осуществлен подвоз питьевой воды. В первую очередь, водой будут обеспечены школа и детский сад. Потом воду привезут людям.
Напомним, в настоящий момент в Новой Вилге компания ПСК «Строитель» осуществляет ремонт основной дороги поселка.