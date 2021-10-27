Поселок в Карелии, где летом выгорел лес, лишился единственного магазина

В поселке Кудама Пряжинского района Карелии закрыли единственный магазин.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети жительница поселка Наталья.
«В 21м веке поселок оставили без магазина. Люди мерзнут в ожидании автолавки. И это еще не зима, когда будет темно, снегу по колено. Мой любимый поселок Кудама позиционируется как туристическая мекка. Смешно и грустно одновременно», — написала Наталья.
Напомним, летом пожар уничтожил более 2 га леса вокруг поселка Кудама, оставив жителей без ягод и грибов.
Также в поселке почти нет дорог и связи.
Отметим, что жители именно этого поселка одними из первых пришли на помощь во время трагедии на Сямозере в 2016 году, когда на озере погибли 14 детей из лагеря.
Теперь на берегу озера рядом с поселком стоит памятник и часовня в память о погибших детях.
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