Поселок в Карелии, где летом выгорел лес, лишился единственного магазина

В поселке Кудама Пряжинского района Карелии закрыли единственный магазин.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети жительница поселка Наталья.

«В 21м веке поселок оставили без магазина. Люди мерзнут в ожидании автолавки. И это еще не зима, когда будет темно, снегу по колено. Мой любимый поселок Кудама позиционируется как туристическая мекка. Смешно и грустно одновременно», — написала Наталья.

Напомним, летом пожар уничтожил более 2 га леса вокруг поселка Кудама, оставив жителей без ягод и грибов.

Также в поселке почти нет дорог и связи.

Отметим, что жители именно этого поселка одними из первых пришли на помощь во время трагедии на Сямозере в 2016 году, когда на озере погибли 14 детей из лагеря.

Теперь на берегу озера рядом с поселком стоит памятник и часовня в память о погибших детях.