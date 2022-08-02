Поселок в Карелии остался без воды

В поселке Куркиеки Лахденпохского района возникли проблемы с водоснабжением, которые не решены до сих пор.
В поселке Куркиеки ведутся работы по восстановлению водоснабжения. На трубопроводе планируется установка насоса для выявления мест утечек под напором воды. Об этом информирует Госкомитет Карелии по жилищному надзору.
По направленным в прокуратуру Карелии материалам согласована проверка Госкомитета в отношении МУП «Водоканал». По ее итогам будет вынесено решение о привлечении организации к административной ответственности. Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.
Ранее сообщалось, что авария произошла на газопроводе в Петрозаводске.
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