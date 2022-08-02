Поселок в Карелии остался без воды

В поселке Куркиеки Лахденпохского района возникли проблемы с водоснабжением, которые не решены до сих пор.

В поселке Куркиеки ведутся работы по восстановлению водоснабжения. На трубопроводе планируется установка насоса для выявления мест утечек под напором воды. Об этом информирует Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

По направленным в прокуратуру Карелии материалам согласована проверка Госкомитета в отношении МУП «Водоканал». По ее итогам будет вынесено решение о привлечении организации к административной ответственности. Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.

Ранее сообщалось, что авария произошла на газопроводе в Петрозаводске.