Поселок в Карелии вошел в топ-3 популярнейших направлений для зимнего отдыха на базах

Отдых в базах на Сямозере зимой выбирает значительное число россиян.

Среди жителей России популярность набирает зимний отдых на базах — наедине с природой и в то же время с комфортом.

Российский сервис бронирования отелей и квартир выяснил, какие направления отдыхающие из России выбирают чаще всего.

В тройку самых популярных мест отдыха зимой на базах вошел карельский поселок Эссойла. Зимний отдых на Сямозере выбирают 6% опрошенных россиян.

Первое место при этом занял Архыз в Кабардино-Балкарии — там собираются отдохнуть 20% опрошенных, а на втором расположился Минск в республике Беларусь с 9% отдыхающих.

Кроме того, в число популярнейших мест для зимнего отдыха на базах отдыха вошли Осташков, Майкоп, Хужир, Таруса, Ая, Павловский посад и Приозерск.