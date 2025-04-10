Посещать местечко Чертов стул около Петрозаводска можно будет без согласования

Соответствующее поручение дал сегодня, 25 апреля, глава Карелии Артур Парфенчиков главе Минприроды Янине Свидской.

— Прочел публикации о ситуации вокруг урочища «Чертов стул». Друзья, полностью разделяю недоумение по поводу ограничений на посещение всеми любимого места для отдыха. Понимаю, что для особо охраняемой природной территории важно учитывать антропогенную нагрузку и беречь природу, но предложенные меры считаю чрезмерно бюрократизированными. Поручил вице–премьеру правительства — министру природных ресурсов и экологии Янине Сергеевне Свидской отменить какие-либо согласования или уведомления о посещении памятника природы. Прошу рассмотреть другие варианты для контроля на территории, — написал глава республики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что участников спортивного-экологического клуба «Пилигрим» попросили согласовать их пребывание на территории геологического памятника природы регионального значения «Урочище «Чертов стул». В Минприроды подтвердили, что для пребывания на особо охраняемой природной территории необходимо информирование дирекции ООПТ о количестве человек, времени и цели посещения. При этом пустят всех.

Как видим, глава Карелии потребовал отменить эту излишнюю меру.