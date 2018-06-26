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Новости. Политика
13:46, 26 Июня 2018

Посещение Карелии остается в планах Медведева, заявил Парфенчиков

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил предстоящий видит премьер-министра Дмитрия Медведева в республику.

Как сказал первый вице-президент Российского союза строителей Владимир Дедюхин на выездном заседании в Петрозаводске, ему известно, что визит Дмитрия Медведева ожидается в регион 29 июня.

"Планируется, но позже", - уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что запланированное на конец этого месяца в Петрозаводске совещание по вопросам работы лесопромышленного комплекса России с участием Дмитрия Медведева переносится.

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Комментарии

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Инженер Брунс
2018-06-26 14:00:44
интересно, кто-нибудь из вечно ноющих выйдут с плакатами по пути следования Медведева с требование отменить пенсионную реформу или отсидятся как крысы? Они ведь только в интернете умные, да полицию еще специально пару долларов могут провоцировать, чтобы снять на видео и растиражировать на западе, что тут их притесняют.
Не выйдут они, они трусы, зомбо-ящик будут смотреть, а Авальный опять отсидится на 15-ти сутках в кпз, чтобы на него никто не подумал, а кто и выйдет - опять в носу проковыряют, обвинят не того, кого нужно бы. Трусы, чужими руками только жар загребают
Leopol'd
2018-06-26 13:56:13
После результатов заплыва резиновых уточек, на День молодежи.
Гарик
2018-06-26 13:53:20
В Мурманске был на рыбной конференции , в Хибинах на лыжах катался , в Карелию едет на лесную . Что же у нас на самом деле делать будет , весельчак .?
Гость
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