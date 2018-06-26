Посещение Карелии остается в планах Медведева, заявил Парфенчиков

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил предстоящий видит премьер-министра Дмитрия Медведева в республику.
Как сказал первый вице-президент Российского союза строителей Владимир Дедюхин на выездном заседании в Петрозаводске, ему известно, что визит Дмитрия Медведева ожидается в регион 29 июня.
"Планируется, но позже", - уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Ранее сообщалось, что запланированное на конец этого месяца в Петрозаводске совещание по вопросам работы лесопромышленного комплекса России с участием Дмитрия Медведева переносится.
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