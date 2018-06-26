Посещение Карелии остается в планах Медведева, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил предстоящий видит премьер-министра Дмитрия Медведева в республику.

Как сказал первый вице-президент Российского союза строителей Владимир Дедюхин на выездном заседании в Петрозаводске, ему известно, что визит Дмитрия Медведева ожидается в регион 29 июня.

"Планируется, но позже", - уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что запланированное на конец этого месяца в Петрозаводске совещание по вопросам работы лесопромышленного комплекса России с участием Дмитрия Медведева переносится.