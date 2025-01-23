Посещение Ладожского побережья в Карелии стало дороже

Администрация Олонецкого района напомнила о плате за посещение Ладожского побережья.
Администрация Олонецкого района сообщила о введении платы за посещение гидрологического памятника природы регионального значения «Ладожское побережье». По информации БПРУ РК «Дирекция ООПТ», посещение территории составляет 200 рублей с человека за одно посещение.
Отмечается, что сотрудники «Дирекции ООПТ» уполномочены проверять факт оплаты или наличие документов, подтверждающих право на льготное посещение. А за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ, что влечет за собой штраф от 3 000 до 500 000 рублей.
Кроме того, администрация отметила категории граждан, освобожденных от платы:
— Граждане РФ, зарегистрированные в Республике Карелия;
— Пенсионеры;
— Школьники и дошкольники;
— Многодетные семьи;
— Инвалиды и сопровождающие их лица;
— Участники СВО и члены их семей;
— Другие категории граждан, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации № 1039 от 13.07.2020.
С дополнительными вопросами можно обратиться:
— По телефону: +7 (8142) 59-56-89 (доб. 202) — приемная БПРУ РК «Дирекция ООПТ».
— По электронной почте: dep2-oopt.karelia@yandex.ru — Отдел экологического просвещения.
— В личные сообщения паблика БПРУ РК «Дирекция ООПТ».
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