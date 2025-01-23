Посещение Ладожского побережья в Карелии стало дороже

Администрация Олонецкого района напомнила о плате за посещение Ладожского побережья.

Администрация Олонецкого района сообщила о введении платы за посещение гидрологического памятника природы регионального значения «Ладожское побережье». По информации БПРУ РК «Дирекция ООПТ», посещение территории составляет 200 рублей с человека за одно посещение.

Отмечается, что сотрудники «Дирекции ООПТ» уполномочены проверять факт оплаты или наличие документов, подтверждающих право на льготное посещение. А за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ, что влечет за собой штраф от 3 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, администрация отметила категории граждан, освобожденных от платы:

— Граждане РФ, зарегистрированные в Республике Карелия;

— Пенсионеры;

— Школьники и дошкольники;

— Многодетные семьи;

— Инвалиды и сопровождающие их лица;

— Участники СВО и члены их семей;

— Другие категории граждан, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации № 1039 от 13.07.2020.

С дополнительными вопросами можно обратиться:

— По телефону: +7 (8142) 59-56-89 (доб. 202) — приемная БПРУ РК «Дирекция ООПТ».

— По электронной почте: dep2-oopt.karelia@yandex.ru — Отдел экологического просвещения.

— В личные сообщения паблика БПРУ РК «Дирекция ООПТ».