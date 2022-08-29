Посетитель бара утихомирил пьяного дебошира и за это пойдет под суд в Карелии

Полиция Костомукши возбудила уголовное дело после драки у местного бара, но обвиняемым оказался не тот, кто ее спровоцировал.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

В ходе расследования было установлено, что один из пьяных посетителей — 32-летний мужчина — вышел из бара и начал приставать к людям на улице. Среди них оказался 19-летний юноша. Между ними произошел конфликт. Дебошир получил сильный удар в лицо и упал. При падении он сломал ногу.

Эту травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести и возбудили уголовное дело против того, кто остановил буяна.