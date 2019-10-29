Посетитель бара в Петрозаводске сорвал куртку с петрозаводчанина

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В полицию с заявлением о краже обратился 31-летний гражданин, сообщили в МВД Карелии.
В начале октября мужчина отдыхал в баре на Древлянке. На улице он поругался с незнакомцем, который снял с него куртку и скрылся. Из ценного в ней находился смартфон и 2 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 24-летнего подозреваемого. Он рассказал, что действительно поссорился у ночного кафе с посетителем. Желая отомстить оппоненту, решил что-нибудь похитить. Куртку злоумышленник выбросил, а телефон продал.
Возбуждено уголовное дело.
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