Посетитель бара в Петрозаводске сорвал куртку с петрозаводчанина

В полицию с заявлением о краже обратился 31-летний гражданин, сообщили в МВД Карелии.

В начале октября мужчина отдыхал в баре на Древлянке. На улице он поругался с незнакомцем, который снял с него куртку и скрылся. Из ценного в ней находился смартфон и 2 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 24-летнего подозреваемого. Он рассказал, что действительно поссорился у ночного кафе с посетителем. Желая отомстить оппоненту, решил что-нибудь похитить. Куртку злоумышленник выбросил, а телефон продал.

Возбуждено уголовное дело.