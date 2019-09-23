Посетитель кафе в Карелии разгромил мужской туалет из санфаянса

Житель Ростова-на-Дону отказался платить за испорченное имущество, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Утром 20 сентября в Кондопоге сотрудники вневедомственной охраны задержали 23-летнего жителя Ростова-на-Дону, который отдыхал в популярном ночном кафе на улице Комсомольской и отказался платить за испорченное имущество



Посетитель в мужской комнате повредил оборудование из санфаянса. Ущерб устанавливается.



Нарушителя передали полицейским.