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Новости. Происшествия
15:26, 23 Сентября 2019
фото: © РИА Новости / Геннадий Шишкин

Посетитель кафе в Карелии разгромил мужской туалет из санфаянса

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Житель Ростова-на-Дону отказался платить за испорченное имущество, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Утром 20 сентября в Кондопоге сотрудники  вневедомственной охраны задержали 23-летнего жителя Ростова-на-Дону, который отдыхал в популярном ночном кафе на улице Комсомольской и отказался платить за испорченное имущество

Посетитель в мужской комнате повредил оборудование из санфаянса. Ущерб устанавливается.

Нарушителя передали полицейским.

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Комментарии

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однозначно
2019-09-23 15:48:07
донской казак не очень понял куда попал. Это Кондопога, там с такими не церемонятся.
Гость
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