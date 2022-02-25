Посетитель магазина в Карелии расплатился за продукты и алкоголь купюрой «банка приколов»

В Прионежском районе мужчина обманул продавщицу, расплатившись поддельной пятитысячной купюрой.

В полицию поступило заявление от работницы продуктового магазина в Прионежье. Один из покупателей ввёл её в заблуждение, похитив продукты и алкоголь. Сумма ущерба, причиненная торговому заведению, составила без малого 4 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

В ходе беседы с полицейскими потерпевшая рассказала, что вечером в торговое помещение зашёл мужчина. Он выбрал товары и пожелал расплатиться безналичным способом — перевести деньги на телефон. Женщина назвала ему реквизиты, после чего он продемонстрировал электронный чек, якобы подтверждавший перевод денег. У продавца возникли сомнения — на её телефон оповещение об оплате не поступило. Мужчина не стал её переубеждать, сходил до машины и принес наличные — купюру номиналом 5 000 рублей. Оставив деньги, он забрал пакет с покупками и быстро покинул магазин, даже не получив сдачу. После его ухода выяснилось, что купюра не настоящая и представляет собой билет «Банка приколов».

Полицейские установили личность подозреваемого. К преступлению оказался причастен ранее судимый 37-летний гражданин. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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