Посетитель ресторана в Петрозаводске избил 20-летнюю девушку

В ресторане торгово-развлекательного центра на Древлянке задержан мужчина, избивший 20-летнюю девушку, сообщили отделе Росгвардии Карелии

В ночь на 11 марта в ресторане, работающем в ТРЦ микрорайона Древлянка, сработала тревожная сигнализация.

Прибывшая на место вызова группа задержания вневедомственной охраны выяснила, что 31-летний посетитель причинил телесные повреждения 20-летней девушке.

Нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции.

В чём была причина недостойного поведения мужчины, является ли пострадавшая его знакомой или родственницей, насколько серьёзный вред причинён её здоровью – всё выяснится в ходе проверки, после чего будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности по закону.