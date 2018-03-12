Посетитель ресторана в Петрозаводске избил 20-летнюю девушку

По теме
Загрузка...
В ресторане торгово-развлекательного центра на Древлянке задержан мужчина, избивший 20-летнюю девушку, сообщили отделе Росгвардии Карелии
В ночь на 11 марта в ресторане, работающем в ТРЦ микрорайона Древлянка, сработала тревожная сигнализация.
Прибывшая на место вызова группа задержания вневедомственной охраны выяснила, что 31-летний посетитель причинил телесные повреждения 20-летней девушке.
Нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции.
В чём была причина недостойного поведения мужчины, является ли пострадавшая его знакомой или родственницей, насколько серьёзный вред причинён её здоровью – всё выяснится в ходе проверки, после чего будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности по закону.
По теме
Выбор читателей
09.03.2018, 08:35
07.03.2018, 18:00
05.03.2018, 16:39
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
Аналитика
07.03.2018 10:40
Политкухня
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
05.03.2018 16:39
01.03.2018 15:55
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
07.03.2018 16:46
Комментарии