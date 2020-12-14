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Посетитель сауны в Петрозаводске совершил преступление, не успев помыться

Новости. Криминал
15:27, 15 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Сотрудница сауны лишилась гаджета, пока готовила сауну для клиентов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от администратора сауны. Женщина сообщила, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, незадолго до этого в помещение заходили двое мужчин. Работница отлучилась, чтобы подготовить для них сауну, а когда вернулась, клиентов не застала. Как раз после их ухода и обнаружилась пропажа гаджета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый житель Прионежского района. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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