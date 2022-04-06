Посетителей Ботанического сада ПетрГУ просят не складывать столбики из камней

Полуразрушенные после зимы каменные столбики, оставленные посетителями, портят вид Ботанического сада под Петрозаводском.

В официальном паблике Ботанического сада Петрозаводского государственного университета разместили обращение к своим гостям с просьбой не складывать каменные столбики на скалах.

«Дорогие посетители Ботанического сада. Скоро вы придете к нам любоваться красотой карельской природы и диковинных растений. У меня будет просьба: не складывайте каменные столбики на наших скалах. Этот мелкий дрип не эстетичен и бесполезен. Троллей у нас и так много — новые не нужны, а желания здесь выполняет хозяин Чертова стула — с соответствующими последствиями — не рискуйте», — пишут в паблике.

Столбики, сложенные поздней осенью, сейчас находятся в полуразрушенном состоянии, не украшая вид сада.