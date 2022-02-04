Посетители 17 спортивных учреждений Карелии могут вернуть деньги за занятия

Министерство спорта России составило перечень организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, посетители которых могут вернуть часть потраченных денег.

В Карелии насчитывается 17 таких организаций.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС по РК Людмила Шуткина.

«В Карелии в этот список, размещенный на сайте Минспорта России, вошло 17 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги в данной сфере деятельности. Это, в основном, фитнес-центры, спортивные школы, спортивные залы», — сказала Шуткина.

Граждане, которые заплатили за занятия физкультурой и спортом в этих организациях в 2022 году, могут вернуть 13% затрат, но не более 120 тыс. рублей.

Это можно сделать в следующем году, предоставив налоговую декларацию на всю потраченную за год сумму. Другой способ — получать вычет сразу в течение 2022 года.

«Для этого ему обратиться в налоговый орган, направив туда заявление на подтверждение права на получение такого социального вычета. Налоговый орган сформирует уведомление о подтверждении права на такой вычет и направит его работодателю. А для работодателя этот документ, уведомление будет являться основанием для неудержания налога на доходы физических лиц. Таким образом будет осуществляться возврат — через работодателя», — пояснила представитель УФНС.