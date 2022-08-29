Посетителя дома-интерната для престарелых в Карелии оштрафовали за оскорбление персонала

Прокуратура Сегежского района провела проверку по обращениям работников учреждения для временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Надвоицы.

По сообщению надзорного ведомства, в мае текущего года один из посетителей стал активно высказывать недовольство в беседе с проживающим там родственником. Когда работник учреждения попросил мужчину успокоиться, в ответ он услышал оскорбления.

Прокуратура их оценила как «высказывания, содержащие негативную оценку личности, противоречащие нормам морали и нравственности».



Аналогичные оскорбления посетитель высказал в отношении другой сотрудницы, после чего работники учреждения вызвали вневедомственную охрану и обратились с заявлениями об оскорблении.



Поведение посетителя квалифицировали как административное правонарушение. Ему назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.