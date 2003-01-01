Пошел на СВО за отцом: 19-летний житель Петрозаводска погиб в зоне боевых действий

29 августа Петрозаводск простится с погибшим в зоне специальной военной операции 19-летним Анатолием Кондратьевым.
Как рассказали «Столице на Онего» его родственники, Анатолий ушел на СВО в мае 2025 года, а погиб 16 августа. Анатолий закончил среднюю школу № 39, хотел стать профессиональным военным. Но судьба распорядилась иначе.
— Толя был для меня не просто братом — он был частью моей души. Улыбка Толи сияла, как солнечный лучик, освещая все вокруг. Его доброта была безгранична, с самого детства он был готов прийти на помощь любому, кто в этом нуждался. Самоотверженно заботился о семье и друзьях, отдавая им все, что имел. Никогда не предавал и умел хранить секреты, — рассказывает о любимом брате его старшая сестра Виктория.
Анатолию Кондратьеву было всего 19 лет. На СВО он отправился вслед за своим отцом (на фото ниже), который попал на СВО по мобилизации. В настоящий момент он продолжает службу. Его отпустили на похороны сына.
Прощание с Анатолием Кондратьевым пройдет в Петрозаводске 29 августа в траурном зале на ул. Вольной, 4 с 10 до 11 утра. Зал 2.