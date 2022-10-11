После 80 лет можно жить активно и счастливо

Как проводят время постояльцы пансионата Северянка.

Каждый день гулять, заниматься танцами и спортом, петь песни, мастерить поделки своими руками, отмечать праздники и дни рождения в дружной компании. Для многих пожилых людей, которым уже за 80 лет, — такая активная жизнь осталась далеко в прошлом. Но только не для гостей пансионата Северянка

Активные бабушки и дедушки любят жизнь и радуют своих родных маленькими достижениями. Съемочная группа ВГТРК побывала у них в гостях, и узнала, как проходит их обычный день.

По вопросам поступления звоните по телефону 89114267767 (Наталья).

Стоимость проживания 1500 рублей в сутки.

Группа ВКонтакте https://vk.com/pansionatseveryanka

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