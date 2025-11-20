После аварии с лесовозом дорогу Кинелахта-Ведлозеро привели в порядок

Водители долго жаловались на состояние дороги, пока там не случилась авария, которая помогла решить проблему.

О лесовозе, который уехал вместе с бревнами в кювет, мы рассказывали 19 ноября. Как выяснилось, на плохое состояние дороги Кинелахта-Ведлозеро на границе Пряжинского и Олонецкого района водители жаловались несколько дней. И даже получали ответ от Управления автодорог Карелии, дескать, дорога в зимний период содержится под уплотненным снежным покровом, а скорость движения вне населённого пункта определяется 60 км в час. Говорят, что даже выезжал технадзор, чтобы проверить состояние трассы.

В любом случае отношение к приведению дороги в порядок поменял не технадзор, а авария, которая произошла 19 ноября.

Лесовоз оказался в кювете. Только после этого дорогу отсыпали песком. Фото публикует паблик «Кинелахта — меж двух озер».