После длительного запоя житель Карелии стал фигурантом уголовного дела о ложном доносе

Житель Суоярви осужден за ложный донос о преступлении, сообщает Суоярвский районный суд.

Молодой человек на протяжении нескольких дней употреблял спиртные напитки, как у себя дома, так и в гостях. В один из вечеров осужденный потерял сумку с документами, в которой находились его паспорт, военный билет и иные документы. Самостоятельно документы он найти не смог.

Для того чтобы избежать штрафа за утерю паспорта, молодой человек решил сообщить в полицию о краже сумки, которую якобы украли в поезде сообщением «Петрозаводск–Костомукша». А чтобы документы быстрее нашли, он также сообщил о краже 5000 рублей.

Версию о незнакомом попутчике в поезде, который якобы украл принадлежащие ему документы и деньги, он подробно описал в отделе полиции города Суоярви.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что никакой кражи документов и денег у осужденного совершено не было, указанную историю он выдумал, чтобы избежать административного штрафа за утерю паспорта. Молодой человек написал явку с повинной, дал признательные показания.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным, в содеянном раскаялся, а также пояснил, что утерянные документы нашел у своего знакомого.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.