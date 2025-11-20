После гибели рабочего в Кеми возбудили уголовное дело

Строитель упал с крыши дома на севере Карелии.
В Кеми возбудили уголовное дело после гибели строителя. Напомним, трагедия произошла месяц назад — 21 октября 2025 года на Пролетарском проспекте.
Рабочий подрядной организации выполнял строительные работы на крыше четырехэтажного дома. Из-за отсутствия временных ограждений и недостаточного контроля за безопасностью мужчина упал с высоты на землю.
Мужчина получил множественные травсы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Погиблший — 49-летний гражданин Республики Узбекистана.
Следователи назначили судебные экспертизы, проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.