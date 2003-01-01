После гибели туристов на Белом море могут отказать в возбуждении уголовного дела

По предварительным данным, погибшие в Карелии туристы из Волгоградской области нарушили правила безопасности.

После проверки обстоятельств гибели троих туристов из Волгоградской области на Белом море итогом может быть отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом со ссылкой на Следком Карелии сообщили в Волгоградском издании V1.ru.

— На данный момент известно, что смерть 24-летнего мужчины наступила в результате переохлаждения и утопления, — рассказали V1.RU в пресс-службе СУ СК России по Республике Карелия. — Судебно-медицинские экспертизы, которые бы позволили установить причины гибели женщины и второго мужчины, еще в производстве, проводятся гистологические исследования по изъятым образцам.

Причиной отказа может стать тот факт, что туристы, по данным следователей, нарушили правила безопасности. Так, они пошли в поход самостоятельно, не пользовались услугами никаких туристических фирм. Они неправильно выбрали судно, у некоторых отсутсовали спасжилеты. Также группа не зарегистрировалась в региональном МЧС.

Напомним, 20 июля семеро туристов из Волгограда отправились в поход по Белому морю и попали в непогоду по пути с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо из них были найдены живыми в день происшествия. Трое оставшихся пропали. В результате масштабной поисковой операции из тела были найдены на разных островах, с 23 июля по 6 августа.