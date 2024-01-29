После капремонта в Петрозаводске открылся «Центр диагностики и консультирования»

Специалисты обрабатывают обращения родителей и педагогов, проводят консультации детей с трудностями в обучении и сложных ситуациях.

После капитального ремонта официально открылся «Центр диагностики и консультирования», сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.





Как рассказали в группе, для центра выделили этаж с отдельным входом в здании школы искусств. Здесь располагаются помещения площадью более 640 кв.м. Кроме того, есть дополнительные современные кабинеты для индивидуального консультирования.





В источнике напомнили, что специалисты центра обрабатывают все обращения родителей и педагогов, проводят консультации детей, имеющих трудности в обучении, находящихся в сложной или кризисной ситуации.



Обратиться за консультацией в центр можно по адресу: ул. Ленинградская, 17 или телефону: +7 (902) 771-11-11.