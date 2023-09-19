После модернизации ледовая арена в Кеми сможет принимать детские и юношеские соревнования

Сейчас хоккейную площадку выравнивают и готовят к заливке искусственного льда.

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик осмотрел социальные и спортивные объекты Кеми и дал ряд поручений в ходе рабочей поездки в Кемский район, рассказали 19 сентября в пресс-службе главы Карелии.

Как отметили в источнике, еще осенью 2018 года на Пролетарском проспекте в Кеми открыли крытую хоккейную площадку. На ледовой арене занимается несколько десятков местных ребят разного возраста.

Главным энтузиастом развития хоккея в Кеми выступил голкипер местного «Локомотива» и депутат горсовета Сергей Силин. Именно он рассказал о нынешнем состоянии ледовой арены Александру Чепику и провел для премьер-министра небольшую экскурсию по спортобъекту.

Сейчас хоккейную площадку выравнивают и готовят к заливке искусственного льда. В манеже обустроены раздевалки для юных спортсменов. Кроме того, здесь появятся и полноценные душевые и туалеты, которые подключат к подведенным коммуникациям. Решение подготовить модернизацию арены принято Александром Чепиком совместно с местным самоуправлением Кеми.

После проведения работ на арене смогут проводить детские и юношеские соревнования, а теплоизоляция бортов хоккейной коробки позволит эксплуатировать ледовую площадку в любое время не только для тренировок, но и для массовых мероприятий.

«Приятно видеть энтузиастов своего дела, людей, заряженных на развитие спорта, особенно среди подрастающего поколения — правительство республики всегда готово поддержать подобные инициативы», — сказал Александр Чепик.

Помимо хоккея в Кеми остаются популярными лыжи и футбол. Развитие этих видов спорта премьер-министр обсудил с главой администрации района Светланой Долининой в ходе осмотра городского стадиона на улице Каменева.

Александр Чепик поддержал поэтапную реконструкцию спортобъекта. По его словам, в первую очередь необходимо создать комфортные условия для спортсменов.

Для занятий спортом, в том числе волейболом и баскетболом, уже в следующем году станут доступны просторные залы новой школы. Ход строительства по нацпроекту «Образование» современного учебного учреждения Александр Чепик проверил вместе с руководством администрации района.

На сегодняшний день подрядчик занимается внутренней отделкой здания и благоустройством прилегающей территории. Уже залиты основания под игровые и спортивные площадки, частично обустроены газоны и уличное освещение, продолжается мощение брусчаткой.

Кроме того, премьер-министр оценил благоустроенную в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») тропу здоровья в парке на улице Каменева. Общественное пространство стало точкой притяжения для жителей и гостей Кеми.

Деревянные пешеходные дорожки и мостики используют и для прогулок, и для занятий скандинавской ходьбой. В парке оборудована входная зона, установлены скамейки, урны, стенды с информацией о местной природе и подсветка, при этом природный ландшафт максимально сохранен.

Завершили в этом году и благоустройство городской площади. Концепция ее обновления стала победителем в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На месте выполнили озеленение, замостили брусчаткой пешеходные дорожки, оборудовали спортивную зону с площадкой для волейбола, заменили уличное освещение, смонтировали скамейки, урны и небольшие скульптуры в форме жемчужин, которые являются одним из символов Кеми.

Кроме того, на площади возводят кафе, которое примет первых посетителей в первом квартале следующего года. Александр Чепик поддержал планы руководства района по дальнейшему благоустройству города.