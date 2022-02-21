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После нападения в школе Петрозаводска Минобразования Карелии рекомендовало мэрии заняться профилактикой скулшутинга

Новости. Происшествия
12:11, 22 Февраля 2022
фото: кадр из видео

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Министерство образования Карелии прокомментировало инцидент с нападением молодого человека в балаклаве на учителя в школе №46 Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в минувший понедельник, 21 февраля, в школу № 46 пришел бывший учащийся и попытался напасть на учителя. Перед тем как зайти в класс, молодой человек надел балаклаву.

На место происшествия была вызвана полицию.

«Министерство образования Карелии рекомендовало администрации Петрозаводска организовать дополнительные мероприятия по вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций Петрозаводского городского округа, профилактике скулшутинга и предотвращению угроз криминального характера», — написали в ведомстве.

Отметим, что нападавший явился в школу в балаклаве, закрывавшей лицо, и ботинках-берцах, но эта одежда не вызвала никакой реакции у охраны. Молодой человек смог беспрепятственно пройти в класс, где находился учитель и другие ученики.

В свою очередь, глава Петрозаводска Владимир Любарский также прокомментировал визит в школу агрессора в балаклаве.

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Комментарии

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Teaтральный критик
2022-02-22 12:42:56
Я бы рекомендовал проверить дипломы учителей на наличие вкладышей с оценками в вузе и справки об отсутствии судимости. А заодно и сотрудников отдела кадров.
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