После непогоды в карельском заповеднике разлился самый крупный ручей

После сильных осадков оживился Чечкин ручей в Киваче.

После сильных осадков, прошедших в Карелии в конце первой недели октября, на территории заповедника «Кивач» разлился Чечкин ручей, сообщили в официальном паблике заповедника.

Как рассказали в источнике, всего в заповеднике насчитывается 26 ручьев общей протяженностью 40 км. Чечкин ручей длиной 5 км — самый крупный. Он вытекает из Чечкина болота и впадает в Сандалку недалеко от ее слияния с Суной.

«Практически все наши ручьи являются периодическими водотоками, то есть перестают течь в летнюю межень, оживляясь лишь после ливней или продолжительных дождей. Более долговечны те, которые соединяют озера, но и они заметно теряют силу к концу лета», — подчеркнули в группе.

Автор видео: инспектор заповедника «Кивач» Сергей Луганников.