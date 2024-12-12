После Нового года в России взлетят цены на алкоголь

Эксперт предупредил о резком подорожании спиртных напитков в начале 2025 года.

В новом году цены вырастут практически на все виды алкоголя, а не только на водку, бренди и коньяк. Подорожают отечественные и импортные вина, пиво, шампанское, ликеры, мартини и другие напитки. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Подорожает вообще весь алкоголь — и вино, и пиво, и различные крепкие напитки. Произойдет это уже 1 января 2025 года. В соответствии с законом и приказами Минфина магазины обязаны будут переписать ценники по новым стандартам из-за роста акцизных ставок и заново установленных минимальных цен. Если они этого не сделают, могут быть лишены лицензии во внесудебном порядке, — сказал эксперт.

По некоторым позициям подорожание будет достаточно существенным. Например, минимальную розничную цену на водку с 1 января поднимут на 50 рублей — с 299 до 349 рублей за бутылку 0,5 литра, на коньяк — на 95 рублей (с 556 до 651 рублей), на бренди — на 69 рублей (с 403 до 472 рублей).