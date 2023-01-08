После новогодних каникул Прионежская сетевая компания продолжит ремонты энергообъектов в районах Карелии

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09:58, 09 Января 2023
фото: © АО «ПСК»

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Энергетики ведут модернизацию и строительство новых ЛЭП и подстанций в рамках утвержденной правительством РК Ремонтной программы на 2023 год

Специалисты АО «ПСК» предупреждают, что вести ремонтные работы без временных отключений потребителей от электроэнергии невозможно и просят отнестись к этому с пониманием.

С 9 по 15 января временные отключения потребителей возможны:

Кемский муниципальный район:

— 9 января с 14.00 до 16.00. Город Кемь: Шоссе 1 мая (дома 29, 30, 31). Дорожный переулок (дома 12, 14, 16, 19, 29, 30, 31, 33).

— С 10 по 12 января с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (частный сектор). Переулок Совхозный (дома 20, 26). Здание спортивной школы.

Кондопожский муниципальный район:

— 10 и 11 января с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Кондопожская.

Олонецкий национальный район:

— 10 января с 10.00 до 14.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Каменистая, Гористая, Октябрьская (дома 1-7).

— 11 января с 10.00 до 14.00. Поселок Устье Видлицы: улица Ладожская.

— 12 января с 10.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 38-48), Сосновый бор (дома 1-8, 10-19), Старозаводская.

— 12 января с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной (дома 13-25), Володарского (дома 14-А, 16), Чкалова (дома 25-39). Переулок Егорова (дома 11-15).

— 13 января с 10.00 до 15.00. Деревня Ковера: улицы Гагарина, Олонецкая, Болотная.

Пряжинский национальный район:

— С 10 по 13 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная; местечко Падозеро (28, 33 км).

Прионежский муниципальный район:

— С 10 по 13 декабря с 9.00 до 17.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.    

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