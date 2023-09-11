После общения с мошенниками житель Кондопоги вместо прибыли лишился миллиона рублей

Местный житель лишился денег, когда хотел получить онлайн-доход.

В полицию Кондопожского района с заявлением об обманном хищении денежных средств обратился 43-летний горожанин. Он рассказал, что хотел увеличить свой доход, но в результате потерял более миллиона рублей.

Как выяснилось, мужчину привлекла реклама о заработке в интернете. Он перешел по указанной ссылке и зарегистрировался. В тот же день с ним через мессенджер связался менеджер брокерской фирмы и объяснил, как получать прибыль.

Потом житель Кондопоги регулярно переводил деньги на различные счета, как указывал собеседник. Когда его накопления закончились, он стал занимать деньги у знакомых. Об обмане мужчина догадался тогда, когда не смог вывести прибыль.

По заявлению потерпевшего проводится проверка, сообщили в МВД Карелии.