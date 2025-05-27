Из-за вспышки инфекции у 50 человек на теплоходе рядом с Карелией возбудили уголовное дело

После происшествия на борту теплохода «Михаила Булгакова» службы проверили условия проживания на судне.

После прибытия теплохода на Северный речной вокзал в Москве местная прокуратура направила материалы для проверки и рассмотрения вопроса об уголовном преследовании.

Следственный отдел возбудил уголовное дело после результатов проверки 29 мая. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли заболевание пассажиров.

Вопросы соблюдения прав пассажиров теплохода контролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Напомним, что На следовавшем через Карелию теплоходе произошла массовая вспышка кишечной инфекции. По данным Роспотребнадзора, у пострадавших обнаружили норовирус.