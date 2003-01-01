После отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек

В рамках трех уголовных дел по отравлению суррогатным алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек.

Изъято более 1300 литров опасного подпольного алкоголя. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщила региональная прокуратура.

— Продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято ее более 1300 литров, — говорится в сообщении прокуратуры Ленинградской области.

Сегодня, 38 сентября, продолжается весь день рассмотрение в судах мер пресечений в отношении подозреваемых. Следствие просит заключить их под стражу.

Накануне стало известно, что количество погибших от суррогатного алкоголя в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области выросло до 25 человек.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что в Сланцевском районе Ленобласти суррогат унес жизни 19 человек в деревне Гостицы.