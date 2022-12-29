После покупки квартиры на средства маткапитала жительница Карелии забыла о своих детях

Мать троих детей не выделила им доли в недвижимости, купленной на средства маткапитала, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Муезерского района проверила, как жители распоряжаются средствами материнского капитала.



В надзорном органе обнаружили, что в августе 2021 года жительница района купила квартиру с использованием средств маткапитала.



После покупки и погашения займа она не выделила доли в недвижимости своим детям. Прокуратура обратилась суд с требованием обязать женщину оформить жилье в долевую собственность троих детей.



Суд встал на сторону несовершеннолетних. Решение не вступило в законную силу.