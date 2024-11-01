После пожара в Прионежье от постройки осталась одна арматура

Причины пожара в Прионежском районе устанавливают специалисты.

О происшествии рассказали в пожарной части № 75 Соломенного.

Огнеборцы — дежурный караул ПЧ-75 Соломенного и ПСЧ-4 Петрозаводска рано утром в воскресенье, 3 ноября, в 05.50 выезжали в Прионежский район на ликвидацию пожара.

КАк выяснилось, в селе Заозерье на ул. Береговая горела частная хозяйственная постройка.

Пожар был ликвидирован в 06.20.

На пожаре никто не пострадал, сообщили спасатели.



По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты.