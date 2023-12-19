После прокурорской проверки местная администрация уволила директора муниципального предприятия Карелии

Прокуратура Лахденпохского района проверила, как исполняется законодательство о противодействии коррупции, и нашла нарушения.

Прокуратура Лахденпохского района проверила, как исполняется антикоррупционное законодательство и нашла нарушения, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что директор муниципального унитарного предприятия длительное время не принимал мер к урегулированию конфликта интересов, который возник из-за того, что несколько родственников директора работали в его непосредственном подчинении, а еще один со стороны районной администрации контролировал деятельность возглавляемого им предприятия.

В связи с этим прокуратура района внесла в адрес главы администрации представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры директор предприятия был уволен.