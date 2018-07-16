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Новости. Общество
11:54, 16 Июля 2018

После публикации "Столицы на Онего" в Беломорском районе отремонтировали мост

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В целях обеспечения безопасного движения незамедлительно были приняты меры по устройству временной переправы на 2-ом км автодороги Беломорск – Растьнаволок, сообщили в Минтрансе Карелии.

Напомним, 5 июля на нашем сайте появилась публикация о том, что в Беломорском районе разрушен мост через ручей. Разрушение моста привело к образованию автомобильных пробок.

В комментарии, который пришел из Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, сообщается, что в целях обеспечения безопасного движения автотранспорта подрядная организация незамедлительно приняла меры по устройству временной переправы через Первый ручей на 2-ом км автодороги Беломорск – Растьнаволок. Также были установлены дорожные знаки: "Движение грузовых автомобилей запрещено", "Преимущество встречного транспорта" и "Преимущество перед встречным транспортом".

В настоящее время проезд автотранспорта обеспечен, заверили в Минтрансе.

Управление автомобильных дорог Карелии рассматривает варианты возобновления безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств на данном участке.

Например, путем устройства водопропускной трубы, временного деревянного моста или ж/б плит.

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Комментарии

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Владимир
2018-07-16 12:23:32
Красивый!
zanoza
2018-07-16 12:06:14
А сделать мост через ручей нельзя??? Мы лёгких путей не ищем ? :)
Гость
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