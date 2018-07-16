После публикации "Столицы на Онего" в Беломорском районе отремонтировали мост

В целях обеспечения безопасного движения незамедлительно были приняты меры по устройству временной переправы на 2-ом км автодороги Беломорск – Растьнаволок, сообщили в Минтрансе Карелии.

Напомним, 5 июля на нашем сайте появилась публикация о том, что в Беломорском районе разрушен мост через ручей. Разрушение моста привело к образованию автомобильных пробок.

В комментарии, который пришел из Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, сообщается, что в целях обеспечения безопасного движения автотранспорта подрядная организация незамедлительно приняла меры по устройству временной переправы через Первый ручей на 2-ом км автодороги Беломорск – Растьнаволок. Также были установлены дорожные знаки: "Движение грузовых автомобилей запрещено", "Преимущество встречного транспорта" и "Преимущество перед встречным транспортом".

В настоящее время проезд автотранспорта обеспечен, заверили в Минтрансе.

Управление автомобильных дорог Карелии рассматривает варианты возобновления безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств на данном участке.

Например, путем устройства водопропускной трубы, временного деревянного моста или ж/б плит.