После публикаций в СМИ здание Следственного управления МВД Карелии начали ремонтировать

Подрядчик приступил к ремонту здания на проспекте Невского в Петрозаводске, с которого на головы горожан падала лепнина.

Во вторник, 15 ноября, рабочие приступили к ремонту фасада здания на проспекте Александра Невского, 59 в Петрозаводске. В нем расположено Следственное управление МВД Карелии.





Пока подрядчик снимает потенциально опасные куски штукатурки, после чего, видимо, начнутся восстановительные работы.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что с этого здания на тротуар падают куски лепнины.