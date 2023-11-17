После ремонта открылся Дом культуры, где выступает «Мираж» и собираются цветоводы-любители

Благодаря нацпроекту обновили место притяжения жителей карельской Воломы.

В муезерском поселке Волома после ремонта открыли Дом культуры, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Как отметили в источнике, провести работы помог нацпроект «Культура», инициированный президентом. Благодаря господдержке в здании провели ремонт помещений, кровли, главного входа и аварийных выходов, заменили окна и двери, обновили цоколь и отмостки, установили подъемник для лиц с ОВЗ.

«Благодаря нацпроекту Дом культуры стал намного уютнее и комфортнее. Несомненно, это большой подарок не только для жителей поселка Волома, но и всего района, с нетерпением ждем новых мероприятий», — заметил ведущий специалист по культуре администрации Муезерского района Татьяна Акулич.

Дом культуры — место притяжения местных жителей. Здесь работают вокальная группа «Воломчанка», танцевальные группы «Мираж», «Плетень», театральная группа «Времена года». Созданы условия для занятий спортом — женщины занимаются аэробикой, оборудован тренажерный зал, регулярно собираются любители-цветоводы, отметили в источнике.

Ежегодно Воломский сельский Дом культуры проводит около 100 культурно-массовых мероприятий: праздничные концерты, тематические вечера отдыха с театрализованными постановками и конкурсными программами.

«Я очень люблю наш Дом культуры, прихожу на репетиции и выступления. Здесь заряжаюсь творческой энергией. Я рада, что наши выступления приносят людям добро и красоту, вызывают восхищение! После ремонта наш Дом культуры засиял новыми красками! А какая замечательная сцена и шикарный занавес! Желаю нашему Дому культуры новых премьер, признания, аплодисментов! Ведь у него есть все для этого!», — поделилась участница художественной самодеятельности Алена Антипова.

Кроме того, в 2023 году учреждение получило средства на укрепление материально-технической базы. Приобрели одежду сцены из трудновоспламеняемой ткани и отреставрировали пол сцены. Теперь зрительный зал — просторный, светлый и красивый.

В источнике подчеркнули, что профильный нацпроект помогает развивать учреждения культуры Карелии. Помимо ремонтов обновляется учебная литература и музыкальные инструменты, дооснащаются музеи, открываются модельные библиотеки, создаются современные условия для концертной деятельности.