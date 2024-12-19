После сбора покрышек в одном из районов Петрозаводска остался беспорядок

В сети опубликовали видео того, что осталось в Сулажгоре после сбора покрышек.

В группе издания «ВСЁ» появилось сообщение и видео, демонстрирующее последствия завершения сезонного сбора покрышек в микрорайоне Сулажгора. Как сообщают местные жители, подрядчик, выполнивший работы по сбору, оставил после себя беспорядок.

«Администрация и автоспецтранс, ау! Кто теперь будет собирать эти покрышки у нас?» ━ процитировали журналисты одну из местных жительниц.