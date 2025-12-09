После серии проигрышей «Динамо-Карелия» одержала победу в выездном матче

«Динамо-Карелия» в овертайме вырвала победу у «Амурских Тигров».

В Хабаровске «Динамо-Карелия» встретилась с «Амурскими тиграми» в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Обе команды представляют «серебряный» дивизион Западной конференции и являются соседями по турнирной таблице. «Амурские Тигры» находятся на девятом месте, а «Динамо-Карелия» одной позицией ниже.

Первый период шел с небольшим перевесом со стороны хозяев, однако реализовать моменты они не смогли. Дважды забили игроки нашей команды. Правда, первую шайбу отменили после видеопросмотра. За 35 секунд до перерыва Евгений Новиков открыл счёт. В концовке второго отрезка Иван Афанасьев смог забросить шайбу и удвоил перевес динамовцев. В заключительной двадцатиминутке хозяевам удалось сровнять счет и перевести игру в овертайм. Голы забили Степан Новак и Михаил Дорошенко. Но точку поставил Савелий Корзик — он забил в дополнительной пятиминутке и принёс динамовцам победу.

3:2 — счет игры в пользу «Динамо-Карелия». Ход матча прокомментировал тренер команды Дмитрий Крамаренко.

— Немного пришлось изменить нам тактику в связи с нашей ситуацией: много новых ребят, не хватает сыгранности, не хватает агрессии защитников. Преимущество игровое было у соперников. Тем не менее ребята выполняли задания, терпели. К счастью, в овертайме выиграли. Им еще не хватает уеверености, инстинкта хищника — пока это не наш уровень, но мы к этому стремимся, — отметил тренер.

Завтра состоится второй матч с «Амурскими тиграми». понятно, что команда постарается взять реванш, поэтому нашим игрокам придется еще тяжелей.

Ранее «Динамо-Карелия» проиграла на выезде «Сахалинским акулам».