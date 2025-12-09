РЕКЛАМА
Как руководители Пудожа премии себе выписывали
09 декабря, 10:50
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23
Восьмой троллейбус увеличит время работы

18:44

Прямой автобусный рейс свяжет Карелию с Брянском

18:12

Экс-депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков приговорен к 12 годам колонии

17:30

Огромных крыс заметили жители Петрозаводска в центре города

17:23

Снег с дождём и до +5°С: какая погода ожидается в Карелии 11 декабря

17:05

В Кеми простятся с погибшим на СВО Дмитрием Миренковым

16:45

После серии проигрышей «Динамо-Карелия» одержала победу в выездном матче

16:35

Жителей Северо-Запада раздражает, когда коллеги опаздывают на рабочие созвоны

16:19

Фасад дома на площади Гагарина в Петрозаводске снова осыпается

16:12

Здание Дома культуры с мозаичным панно в Питкяранте не аварийное

16:06

Стали известны подробности ДТП на трассе в Олонецком районе

15:48

Фигуристка из Карелии за неделю выиграла два «золота» и стала мастером спорта

15:38

Инвестиции в экономику Карелии с начала года выросли до 65 млрд рублей

15:28

Карелия получит дополнительные средства на газификацию

15:15

Минобразования Карелии опровергло информацию о конкурсе школьных сочинений о генерале Никифорове

14:57

Десятки семей обратились за месяц за помощью в кризисный центр «Мама-Дом»

14:32

В «ПКС – Водоканал» рассказали, кто стоит на страже чистой воды в Онежском озере

14:25

Больше 40 лет в небе: в Карелии сняли фильм о начальнике Калевальского авиаотделения

14:16

В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов

14:02

Почтовое отделение на Шуйской станции могут построить раньше срокараньше срока

13:49

Скончался известный сатирик и автор «Аншлага» Леонид Французов

13:35

Автомобиль опрокинулся на крышу при обгоне в Олонецком районе

13:16

Сортавальский школьник отправился в Ленобласть и передал мошенникам родительские сбережения

12:52

Два ветхих дома сносят в Петрозаводске

12:37

Наталья Виртуозова: Национальный центр «Россия» начинает путешествие в «Книгу сказок»

12:30

В городе Сортавала пожарные вынесли газовый баллон из горящего дома

12:21

В Петрозаводске не хватает 140 учителей и воспитателей

11:57

Предприниматель Леонид Белуга выступит как пострадавший по делу экс-депутата Тимура Зорнякова

11:49

Более 150 семей участников СВО смогли переехать из аварийного жилья в этом году

11:30

41-летняя автоледи попала в больницу после столкновения двух иномарок в центре Петрозаводска

11:20

Карельские уличные тренажеры установят в Валенсии

11:05

122 нарушения выявили в содержании домов в Петрозаводске

10:46

Молодой челябинец погиб при столкновении с фурой на трассе в Лоухском районе

10:29

Супруга главы Карелии Елена Парфенчикова провела уникальную операцию на поджелудочной железе

10:15

В Карелии юноша угнал машину отца друга и протаранил на ней шлагбаум

10:01

Глава Карелии дал старт акции «Рождественский подарок бойцу»

09:45

Более 100 продавцов представят свои изделия на «Винтажном цехе» в Петрозаводске

09:29

В Карелии подорожает вход в национальный парк «Паанаярви»

08:59

Снегоуборочная машина сгорела в Беломорском округе

08:38

Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах через СБП и «Мир»

08:20

«АвтоВАЗ» завершит 2025 год без убытков и выпустит несколько новых автомобилей в 2026 году

08:00

В Петрозаводске на Пушкинской улице установили новогоднюю ёлку

07:40

Поток туристов в Петрозаводске удвоился за шесть лет

07:20

В Карелии просрочка по кредитам у ИП составила 157 млн рублей, но снизилась на 20%

07:00

В Карелии в 2026 году изменятся размеры налогов и арендной платы за землю

06:40

В 2026 году программа диспансеризации в России будет дополнена новыми обследованиями

00:10

В Карелии на трассе «Кола» при столкновении двух автомобилей погиб человек

23:17

В Лахденпохском округе избрана глава и образована администрация

22:55

Путин объявил о повышении необлагаемой выплаты при рождении ребёнка до 1 млн рублей

22:30

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Арестованного зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* внести в список террористов и экстремистов

21:35

Рост инвестиций в экономику Карелии превысил среднероссийский

21:01

На конкурсе «Дока Юниор» в Петрозаводске выясняли, кто лучший молодой слесарь

20:30

В Карелии на стройке горела бытовка

20:00

Живодёр ногами и поводком избил собаку в Петрозаводске

19:33

В Карелии напомнили, какой доход нужно иметь для получения пособия на детей

19:02

Бизнесмен в Костомукше получил арктический гектар под ферму с малиной и пчелами

18:31

Правительство поддержало идею чётких правил для свиданий в СИЗО

18:02

Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о возможных отключениях электроэнергии на время ремонтов энергообъектов

17:50

Средства на снос аварийного дома в Лахденпохье освоили, а сам дом всё еще стоит

17:42

Массовая травля крыс начнётся в Петрозаводске

17:21

Температурные скачки от -7 до +2 градусов обещают в Карелии 10 декабря

17:00

Сельхозугодья больше не попадут под застройку

16:52

В Карелии молодой человек потерял почти 3 млн рублей после знакомства в сети

16:41

Шандалович проинспектировал строительство амбулаторий в Прионежском районе Карелии

16:25

В Карелии напомнили, что служба в армии и уход за ребенком входят в трудовой стаж

16:20

Минфин России расширил условия «Дальневосточной и арктической ипотеки»

16:04

В Роскачестве назвали лучшие марки игристых вин к Новому году

15:48

Задержанная за побои двухмесячной дочери петрозаводчанка избивала ее регулярно

15:24

Неисправный автобус отцепился от автомобиля техпомощи и стал его обгонять в Петрозаводске

15:15

Верховный суд РФ отказался от применения Европейской конвенции по правам человека

15:02

16-летнего петрозаводчанина обвиняют в диверсии

14:44

Молочную продукцию Акционерного общества «Славмо» высоко оценили на Международной выставке «Петерфуд-2025»

14:37

На участке трассы «Кола» в Карелии вводят ограничение скорости

14:31

«Очень жаль, что так рано»: в Медвежьегорске простятся с погибшим на СВО Игорем Лебедевым

14:16

В Карелии водитель оштрафован на 20 тысяч рублей за столкновение с питбайком

14:01

Водителям, спровоцировавшим смертельное ДТП на остановке в Петрозаводске, грозит колония

13:42

В Карелии вырастут цены на проезд в междугородних автобусах

13:28

Путин подписал указ о военных сборах

13:10

В Кондопожском районе завершается строительство сразу трех врачебных лабораторий

12:52

Житель Карелии оштрафован за постройку дома на собственном участке

12:40

В Карелии ожидаются температурные качели с оттепелями и заморозками

12:17

В 35 домах в Петрозаводске истекли сроки эксплуатации лифтов

11:48

Верховный суд Карелии начал рассматривать дело экс-главы Пудожского района о премиях для самого себя

11:30

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

11:13

Девушка-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

10:58

Музей лодок в Крошнозеро пополнился миниатюрной копией старинного судна

10:37

Освещение на Лососинском шоссе в Петрозаводске модернизировали

10:19

На «Фонтанах» начали укатывать лыжную трассу

09:52

Житель Питкяранты попытался украсть алименты падчерицы со счета жены

09:31

Поисковики в Олонце спасли 90-летнюю женщину

08:59

В России изменилась стоимость полиса ОСАГО

08:39

Долги петрозаводчан за воду превысили 140 миллионов рублей

08:23

Пьяный водитель устроил аварию на севере Карелии — есть пострадавшие

08:02

Обнаруженные в Карелии останки бойца Красной армии перезахоронят на Кургане Славы

07:41

Бизнесвумен из Костомукши оштрафовали за торговлю финской икрой и британским сыром

07:24

Прямые поставки из Индии в Карелию наладят через «Почту России»

07:03

Диспансеризация с аниматорами и концертами пройдёт в поликлиниках Карелии

06:42

Китайские автобренды Geely и GAC могут уйти из России

00:12
После серии проигрышей «Динамо-Карелия» одержала победу в выездном матче
Сегодня 16:35 Спорт
Поделиться

«Динамо-Карелия» в овертайме вырвала победу у «Амурских Тигров».

фото: © МХК «Динамо-Карелия» / VK

В Хабаровске «Динамо-Карелия» встретилась с «Амурскими тиграми» в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Обе команды представляют «серебряный» дивизион Западной конференции и являются соседями по турнирной таблице. «Амурские Тигры» находятся на девятом месте, а «Динамо-Карелия» одной позицией ниже.

Первый период шел с небольшим перевесом со стороны хозяев, однако реализовать моменты они не смогли. Дважды забили игроки нашей команды. Правда, первую шайбу отменили после видеопросмотра. За 35 секунд до перерыва Евгений Новиков открыл счёт. В концовке второго отрезка Иван Афанасьев смог забросить шайбу и удвоил перевес динамовцев. В заключительной двадцатиминутке хозяевам удалось сровнять счет и перевести игру в овертайм. Голы забили Степан Новак и Михаил Дорошенко. Но точку поставил  Савелий Корзик — он забил в дополнительной пятиминутке и принёс динамовцам победу.

3:2 — счет игры в  пользу «Динамо-Карелия». Ход матча прокомментировал тренер команды Дмитрий Крамаренко.

— Немного пришлось изменить нам тактику в связи с нашей ситуацией: много новых ребят, не хватает сыгранности, не хватает агрессии защитников. Преимущество игровое было у соперников. Тем не менее ребята выполняли задания, терпели. К счастью, в овертайме выиграли. Им еще не хватает уеверености, инстинкта хищника — пока это не наш уровень, но мы к этому стремимся, — отметил тренер.

Завтра состоится второй матч с «Амурскими тиграми». понятно, что команда постарается взять реванш, поэтому нашим игрокам придется еще тяжелей.

Ранее «Динамо-Карелия» проиграла на выезде «Сахалинским акулам».

