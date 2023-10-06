После шторма жители Петрозаводска недовольны работой управляющих компаний

В популярном паблике опубликована жалоба жителей улицы Шотмана на бездействие жилищной организации.

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» разместили жалобу петрозаводчанки на «работу» управляющей организации», которая обязана обслуживать дом № 34 по улице Шотмана.



«Возможно, тополь достоит до истечения сроков рассмотрения заявления (30 дней) в управляющую компанию. Наверное, он упадет следующим. Что должно случиться, чтобы городские власти и коммунальные службы занялись своими обязанностями? Это в тайге действует непреодолимая сила, но никак не во дворах жилых домов», — написала Ольга Львова.







Напомним, накануне днем на улице Шотмана большое дерево упало на проезжую часть, на время остановив движение.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» показали дорогу на Петрозаводскмаш — она завалена упавшими ветвями и деревьями.