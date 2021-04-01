Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подготовлен законопроект о льготах жителям Карелии, чье детство пришлось на время войны 8
Сегодня 11:01
Проезд закроют на двух улицах Петрозаводска из-за строительства дороги 2
Сегодня 07:15
Путин наградил медалью двух педагогов из Карелии 4
Сегодня 08:05
Многокилометровая пробка образовалась на федеральной трассе в Карелии из-за размытия дороги (ФОТО) 6
01.04.2021 19:44
Житель Карелии убил 17-летнюю девушку и спрятал тело в погребе под мусором 3
01.04.2021 16:37
"РКС-Петрозаводск" установят на набережной для горожан чан с теплой водой 9
01.04.2021 15:34
Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека
01.04.2021 19:40
Верховный суд России отказался отменить в стране масочный режим 7
01.04.2021 16:45

После сообщения жителя Карелии сотрудники ГИБДД задержали на трассе пьяного водителя на внедорожнике

Новости. Происшествия
13:20, 02 Апреля 2021
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Кондопожском районе после звонка неравнодушного гражданина на дороге был остановлен автомобиль с пьяным водителем за рулем, сообщили в ГИБДД республики.

Так, 31 марта в дежурную часть полиции Кондопожского района поступил телефонный звонок от гражданина, который сообщил о пьяном водителе.

Инспекторы ДПС выехали на место вызова и в 18.10 на 515 км а/д "Кола" остановили указанный в ориентировке автомобиль Chevrolet Niva.

Информация о нетрезвом водителе подтвердилась. Кроме того, 31-летний водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом состоянии.

Автоинспекторы отстранили от управления нетрезвого водителя, а его автомобиль был помещен на специализированную стоянку, нарушитель задержан.

На водителя составлены административные материалы. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

Также мужчине предстоит понести наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В ГИБДД напоминают: стали очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем? Не допустите беды на дороге, звоните незамедлительно в полицию на единый номер "102" или "112".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»