После сообщения жителя Карелии сотрудники ГИБДД задержали на трассе пьяного водителя на внедорожнике

В Кондопожском районе после звонка неравнодушного гражданина на дороге был остановлен автомобиль с пьяным водителем за рулем, сообщили в ГИБДД республики.

Так, 31 марта в дежурную часть полиции Кондопожского района поступил телефонный звонок от гражданина, который сообщил о пьяном водителе.

Инспекторы ДПС выехали на место вызова и в 18.10 на 515 км а/д "Кола" остановили указанный в ориентировке автомобиль Chevrolet Niva.

Информация о нетрезвом водителе подтвердилась. Кроме того, 31-летний водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом состоянии.

Автоинспекторы отстранили от управления нетрезвого водителя, а его автомобиль был помещен на специализированную стоянку, нарушитель задержан.

На водителя составлены административные материалы. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

Также мужчине предстоит понести наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В ГИБДД напоминают: стали очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем? Не допустите беды на дороге, звоните незамедлительно в полицию на единый номер "102" или "112".