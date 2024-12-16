После совместного застолья житель города бумажников Карелии кутил единолично на деньги с карты знакомого

Кондопожанин не вернул приятелю карту, которой оплачивал покупки для застолья, а потом обналичил её, а деньги потратил на себя.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от местного жителя. У горожанина пропала банковская карта, а потом мужчина узнал, что со счета были похищены 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 38-летний знакомый заявителя. Злоумышленник во всем признался.

Подозреваемый рассказал, что в тот день он находился с потерпевшим в одной компании, они вместе выпивали. Кондопожанин неоднократно просил знакомого сходить в магазин и давал свою банковскую карту для оплаты товаров. Мужчина решил не возвращать карту владельцу, а когда тот заснул, покинул застолье. Он отправился к банкомату, обналичил 20 тысяч рублей и потратил их на продукты и спиртное.

По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное дело. Фигуранту могут грозить штраф, различные виды работ или до шести лет лишения свободы, отметили в пресс-службе МВД Карелии.