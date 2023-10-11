После ссоры с родственниками житель Петрозаводска поджег сарай на их дачном участке

В полицию Прионежского района поступило сообщение о пожаре - на одном из дачных участков сгорела хозяйственная постройка, в которой хранились стройматериалы и инструменты. Огонь уничтожил строение полностью, сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что причиной возгорания стал поджог. К преступлению оказался причастен родственник потерпевшей стороны, который под давлением улик признался во всем.

Подозреваемый, 40-летний петрозаводчанин, рассказал, что в тот день приезжал к хозяевам дачи, чтобы обсудить семейные проблемы. Переговоры закончились ссорой, гость разозлился и ушел. По версии полиции, он взял в машине канистру с бензином, и поджег сарай, после чего незаметно скрылся.

По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.