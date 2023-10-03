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После столкновения автомобили развернуло на оживленной дороге Петрозаводска

Новости. Происшествия
16:42, 04 Октября 2023
фото: © Скриншот с видео: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

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На перекрестке не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

О дорожной аварии на улице Чапаева сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в среду, 4 октября, в 08.42, в районе пересечения улиц Чапаева и  Ватутина. Автомобили ехали по улице Чапаева во встречных направлениях.

Авария произошла на регулируемом перекрёстке. Там один из автомобилей поворачивал налево в переулок Ватутина. В это время второй автомобиль ехал по улице Чапаева в прямом направлении. От встречного столкновения машины развернуло на дороге.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент аварии запечатлела видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк».

 



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