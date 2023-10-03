После столкновения автомобили развернуло на оживленной дороге Петрозаводска

На перекрестке не смогли разъехаться два легковых автомобиля.
О дорожной аварии на улице Чапаева сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в среду, 4 октября, в 08.42, в районе пересечения улиц Чапаева и Ватутина. Автомобили ехали по улице Чапаева во встречных направлениях.
Авария произошла на регулируемом перекрёстке. Там один из автомобилей поворачивал налево в переулок Ватутина. В это время второй автомобиль ехал по улице Чапаева в прямом направлении. От встречного столкновения машины развернуло на дороге.
Автомобили получили механические повреждения.
Момент аварии запечатлела видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк».
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