После столкновения автомобили развернуло на оживленной дороге Петрозаводска

Авария произошла на регулируемом перекрёстке. Там один из автомобилей поворачивал налево в переулок Ватутина. В это время второй автомобиль ехал по улице Чапаева в прямом направлении. От встречного столкновения машины развернуло на дороге.

Автомобили получили механические повреждения.