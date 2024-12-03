После столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Карелии одного из водителей увезли в больницу

Спасатели выезжали на место аварии в Прионежский район.

О дорожной аварии на трассе «Кола» рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района, сотрудники которого выезжали на ликвидацию последствий происшествия.

ДТП произошло вечером во вторник, 3 декабря, в 20.21 на 439 километре автодороги «Кола» в Прионежье. Там столкнулись попутные микроавтобус фургон и грузовой автомобиль.

Дежурный караул пожарной части № 47 поселка Мелиоративный работал на месте дорожно-транспортного происшествия. К ликвидации последствий ДТП также привлекался личный состав специализированной пожарно-спасательной части.

В результате аварии получил травмы водитель микроавтобуса, который был доставлен в БСМП.

По факту ДТП проводится проверка.