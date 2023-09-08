После страшной аварии на границе с Карелией, где погибли люди, было возбуждено уголовное дело

В субботу, 9 сентября, на трассе «Сортавала» произошло страшное ДТП со смертельным исходом.

Водитель «Скании» стал фигурантом уголовного дела после смертельной аварии перед КПП между Ленобластью и Карелией. Он не смог вовремя остановиться, пишет «Фонтанка».

Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу МВД Карелии, уголовное дело было возбуждено 9 сентября по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.

Так, в субботу, 9 сентября, 31-летний водитель около десяти утра ехал по трассе А-121 из Приозерска в Сортавалу. На границе регионов он врезался в попутную «Ниву» и «Ладу», которая прижала «Додж». После столкновения машины загорелись — огонь с тягача перекинулся на легковые автомобили, пишет «Фонтанка».

Водитель и пассажир в «Ниве» погибли на месте.

Ранее мы сообщали о ДТП на въезде в Карелию.

Потом появились подробности страшной дорожной аварии, в которой погибли люди.