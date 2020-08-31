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После трех неудачных попыток угнать автомобили житель Карелии просто напился

Новости. Криминал
15:30, 01 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
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Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска задержан подозреваемого в серии угонов, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска установили личность 28-летнего подозреваемого в серии преступлений.

По версии полиции, за один день мужчина угнал три отечественных автомобиля. Сам подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, как преступил закон.

В середине августа ему захотелось отправиться в родной город Беломорск. Он приметил отечественный автомобиль, разбил заднее стекло и проник внутрь. Завести двигатель, напрямую соединив провода, у него не получилось. Тогда он попробовал другой способ – толкая автомобиль. В этот раз удача оказалась на его стороне. Однако доехать он смог только до одного из микрорайонов Петрозаводска.

Осмотревшись, он выбрал другой отечественный автомобиль. Проник внутрь и повторил те же манипуляции. Но ничего не вышло – двигатель не завелся. Тогда гражданин похитил из машины автомагнитолу и отправился искать следующее транспортное средство.

В третьей подысканной машине разбил окно, но его попытки завести двигатель опять не дали результата. Тогда, отчаявшись уехать, он сбыл похищенную магнитолу и потратил незаконно добытую тысячу рублей на покупку водки.

По фактам трех угонов автомобилей возбуждены уголовные дела. По факту мелкого хищения составлен административный протокол. Судимый подозреваемый находится под арестом.

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Комментарии

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новый
2020-09-01 16:02:19
Понаставят кастрюль во дворах, потом в полицию жалуются.
Бездельник
2020-09-01 16:02:08
Чужое не возьмёшь - своего не будет.(Николай Фоменко) :)
кир
2020-09-01 15:41:30
Одни мерзкие крадут, другие мерзкие покупают. Цивилизация мерзких.
Гость
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