После визита к следователю семье с ребенком из аварийного дома дали благоустроенную «трёшку» на севере Карелии

В следственном отделе Сегежи прошел прием граждан - семья с ребенком обратилась за помощью.

Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела Сегежи Дмитрий Викторович Комиссаров провел личный прием граждан, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.

На прием пришла семейная пара из поселка Надвоицы. Жители Карелии пожаловались на непригодное для проживания состояние дома, в котором они находились вместе с несовершеннолетним ребенком. Несмотря на то, что надвочане включены в список лиц, подлежащих переселению, жить в аварийном доме, ожидая сроков расселения, не представлялось возможным.

Внимательно выслушав сельчан, Дмитрий Комиссаров взял под личный контроль ход рассмотрения обращения. Супругов прокунсультировал юрист, разъяснив, как можно получить пригодное для временного проживания жилье, обратившись в местную администрацию.

В результате семье из Надвоиц была предоставлена 3-х комнатная благоустроенная квартира с возможностью ее оформления по договору социального найма, сообщили в ведомстве.